В «Калашникове» раскрыли особенности новейшего АК-12

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30 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:23  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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Якутии не удастся избавиться от киргизов

Митинг против мигрантов в спорткомплексе «Триумф» в ЯкутскеФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Заголовки типа «Якутия закрывает границы для мигрантов» на фоне митингов в Республике Саха прогремели как сенсация. Но быстро выяснилось, что дела обстоят не совсем так, точнее, совсем не так: границы никто не закрывает, а киргизов, к которым у якутских националистов основные претензии, всё это вообще не касается. Жить бок о бок с ними якутам придется и дальше, и вот почему. Подробности...
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Первый полет Ил-112В опоздал на два десятилетия

В классе самолетов, к которым относится Ил-112В, прорывов не наблюдалось много летФото: Пресс-служба ОАК
В субботу состоялся долгожданный полет первого созданного после распада СССР российского самолета, военного транспортника Ил-112В. Полет прошел с задержкой почти в четверть века, так что новым этот самолет надо считать с долей условности. Что вызвало подобную задержку? Что получат ВКС, и не понадобится ли уже сейчас модернизация «свежего» самолета? Подробности...
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Выборы президента Украины оказались полны неожиданностей

На выборах президента Украины до сих пор сохраняется интригаФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Выборы президента Украины в 2019 году выглядят уникальными по многим параметрам. Прежде всего – напряженностью борьбы и полной ее бессмысленностью для страны. Достаточно вспомнить рекордное число зарегистрированных кандидатов (44) и то, что тройку лидеров составляют кандидаты промайданного лагеря. Есть ли у Порошенко шансы остаться президентом – и какие главные сюрпризы преподнесли эти выборы? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...

Почему красота – это очень плохо

Екатерина Нерозникова, журналист
Демонстрация своего тела – это позор для женщины. Клерк может фоткаться на пляже, а вот красивая женщина, к тому же модель – нет. Она становится минимум чьей-то удачно устроившейся любовницей, а там недалеко и до эскортницы. Подробности...
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Как Берию из суперзлодея превратили в супергероя

Дометий Завольский, историк-архивист
Если прежде Берия был «даже хуже Сталина», то постепенно оказался, согласно некоторым версиям, «даже лучше Сталина» и «великим упущенным шансом». Поскольку ракетно-ядерный щит – наше всё, то и Берия – наше всё, этакий советский Гермес. Подробности...
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      Путину в Киргизии подарили коня и щенка

      Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган. Российский лидер, находившийся в республике с государственным визитом, с удовольствием принял подарки. Главы других стран и раньше дарили Путину собак
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      Дональд Трамп принял Александра Овечкина в Белом доме

      Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» и основателя общественного движения Putin Team Александра Овечкина, а также других хоккеистов команды, ставших чемпионами НХЛ. «Очень горжусь вами, парни», – сказал президент, отметив, что его дочь Иванка – «огромный фанат» Овечкина
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            В «Калашникове» раскрыли особенности новейшего АК-12

            30 марта 2019, 15:06

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Помощник директора оружейного производства «Калашникова» Виктор Копытцев рассказал в интервью о новом автомате АК-12.

            Копытцев в интервью телеканалу «Звезда» пояснил, что «корона» на дульном срезе нового автомата предназначена для бойцов различных специальных подразделений, она помогает разбить стекло при штурме здания или транспорта.

            Кроме того, это приспособление помогает при штурме ограждений с колючей проволокой.

            Напомним, серийные поставки АК-12 в российскую армию начались в конце декабря 2018 года.

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