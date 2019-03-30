В «Калашникове» раскрыли особенности новейшего АК-12

Помощник директора оружейного производства «Калашникова» Виктор Копытцев рассказал в интервью о новом автомате АК-12.

Копытцев в интервью телеканалу «Звезда» пояснил, что «корона» на дульном срезе нового автомата предназначена для бойцов различных специальных подразделений, она помогает разбить стекло при штурме здания или транспорта.

Кроме того, это приспособление помогает при штурме ограждений с колючей проволокой.

Напомним, серийные поставки АК-12 в российскую армию начались в конце декабря 2018 года.

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