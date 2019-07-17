Эксперт объяснил, почему Саакашвили выступил против декоммунизации

«Сейчас на Украине идет предвыборная борьба и все, что звучит из уст политиков, продиктовано именно этой борьбой и желанием любой ценой понравиться и завоевать хоть какую-то часть электората», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал слова Михаила Саакашвили о том, что во времена СССР на Украине жилось лучше.

«Для Саакашвили это очень важная борьба: ему нужно хоть как-то утвердиться, то есть сохранить хоть какое-то политическое лицо после этой кампании. Кроме того, если его партия сможет набрать 2% голосов – в соответствии с новым законом он сможет получить государственное финансирование своей политической силы», – рассказал газете ВЗГЛЯД киевский журналист и политэмигрант Владимир Скачко.

Он также объяснил, почему экс-президент Грузии выступил против переименования улиц на Украине в рамках декоммунизации.

«Саакашвили прекрасно понимает, что украинцев в целом и киевлян в частности достала эта бессмысленная и беспощадная декоммунизация.

Киевляне из-за демонстративного и насильственного переименования улиц уже топонимически не узнают город. Таксисты в Киеве, например, тоже работают по старым названиям адресов.

И если в скобках не указывать прежнее название улицы или проспекта – люди элементарно теряются. Конечно, все это надоедает и Саакашвили это прекрасно понимает, потому что у него хорошо развит политический нюх», – пояснил Скачко.

При этом, по словам эксперта, Саакашвили удастся избежать ответственности за свои слова несмотря на то, что на Украине действует закон о декоммунизации.

«Я не думаю, что его привлекут к ответственности за эти слова. Саакашвили в целом выступает в парадигме Зеленского, он как кусочек дрожжей – вброшен в украинский политический нужник и выполняет свою работу. Потому ему можно делать любые заявления. А если будет очень нужно – он не постесняется сплясать на столе, как девушка с пониженной социальной ответственностью, лишь бы привлечь голоса избирателей», – резюмировал Скачко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что во времена СССР на Украине жилось лучше, отметив положительные качества советской системы здравоохранения.

Он также выступил против переименования улиц на Украине в рамках декоммунизации и заявил, что «декоммунизация должна произойти в головах». По его мнению, единственными «символами СССР» на Украине остаются «разруха, в том числе разруха в голове, а также отсутствие развития».

Напомним, во вторник Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который действует в стране с мая 2015 года. В его рамках на Украине переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники.

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