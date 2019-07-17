Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше

Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Тогда не такие были наглые чиновники, сейчас гораздо хуже, чем тогда. Вы думаете, [есть ли] какая-то разница между больницами, которые [существуют] сейчас и [были] в коммунистическое время? В коммунистическое время они были намного лучше, то есть те же самые больницы, только чуть-чуть лучше или намного лучше, и у пациентов не брали деньги. Сейчас у нас (на Украине, – прим. ВЗГЛЯД) [остались] те же самые больницы, только намного ухудшили. Все абсолютно то же самое, только сейчас дерибанят в тыс. раз больше, чем тогда», – заявил Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Экс-президент Грузии выступил против переименования улиц на Украине в рамках декоммунизации и заявил, что «декоммунизация должна произойти в головах».

По его мнению, единственными «символами СССР» на Украине остаются «разруха, в том числе разруха в голове, а также отсутствие развития».

Во вторник Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который действует в стране с мая 2015 года. В его рамках на Украине переименовывают название областей, городов, улиц и различных сооружений, названных в честь советских деятелей, а также сносят памятники.