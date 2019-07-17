Фигурантов дела полковника ФСБ объявили в международный розыск

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заочно арестовал бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, обвиняемых в мошенничестве в рамках дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Мужчины объявлены в международный розыск.

На прошлой неделе следователь Альберт Овчинников в рамках расследования дела Черкалина обратился в МГВС с ходатайством о заочном аресте бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. В базе суда указано, что Столяренко вменяется мошенничество в особо крупном размере, а Бондаренко – соучастие в мошенничестве, ходатайство о их заочном аресте удовлетворено 10 июля, передает РИА «Новости». Это подтвердил и адвокат Бондаренко Игорь Вербицкий.

«Следователь Овчинников ходатайствовал о заочном аресте, мы с решением суда не согласны и подали апелляционную жалобу», –сказал Вербицкий, добавив, что оба объявлены в международный розыск.



Столяренко был членом Общественного совета при ФСБ России, Бондаренко является председателем комитета по инвестициям нефтегазовой компании АО «РНГ».

Ранее СМИ сообщали, что у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей, это на 3 млрд больше, чем было найдено у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

Черкалин на данный момент обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов за покровительство.

Глава отдела ФСБ Кирилл Черкалин и его бывшие подчиненные Андрей Васильев и Дмитрий Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток.

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