Фигурантов дела полковника ФСБ объявили в международный розыск

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Китай покупает у Украины секреты советских авиадвигателей

Покупка технологий «Мотор Сич» позволит Китаю быстрее прорваться в элитный клуб авиастроения Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Китайцы нацелились на покупку завода «Мотор Сич» – крупнейшего предприятия украинского авиапрома. Вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. Сейчас ей обладают всего лишь шесть стран в мире. Подробности...
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Мертвые души не пустили в Мосгордуму

В Мосгордуму с «мертвыми душами» не по путиФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ряд московских оппозиционеров оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. У них найден брак в подписных листах, в том числе из-за «мертвых душ». В избирательной комиссии даже объявили минуту молчания по своей умершей коллеге, чьи данные оказались среди подписей. В то же время не подтвердились заявления исключенных из гонки кандидатов об отбраковке реальных подписей, отданных за них избирателями. Подробности...
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У русских хотят отнять статус первооткрывателей Антарктиды

Миссия шлюпов «Восток» и «Мирный» была щедро профинансирована императором Александром IФото: РИА Новости
Ровно 200 лет назад стартовала первая русская атлантическая экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева, по итогам которой была открыта Антарктида. Впоследствии подвиг российского флота стали принижать, в том числе в самой России, и до сих пор вопрос русского первенства в обнаружении самого южного континента не решен в нашу пользу. Но почему? Кто именно хочет отобрать у нас лавры первооткрывателей? Подробности...
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Кто провоцирует конфликт России с Германией

Европейские предрассудки по поводу «угрозы из России» имеют давнюю историюФото: Puck
Немецкие военные эксперты выступили с очередным грозным предупреждением. Они уверяют, что Россия специально ищет военного конфликта с Западом. И более того, может нанести «неожиданный удар» по Европе, в том числе с применением ядерного оружия. Откуда берутся подобные безумные взгляды в западном экспертном сообществе? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Почему они нападают на Церковь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Русская церковь вызывает враждебность не только как русская, но и именно как Церковь. Так сложилось не потому, что Церковь этого как-то добивалась, а просто потому, что она остается сама собой. Подробности...

Президентам Литвы и Латвии придется развернуться к России

Сергей Перепелица, политический обозреватель
В Литве и Латвии вступили в должности новые президенты. Эти страны не важны России ни экономически, ни политически, но все же интересно – попытаются ли они выстроить с нами нормальные отношения. Сосед, Эстония, уже пытается. Подробности...
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Ежедневная программа «Нас снова оскорбили»

Сергей Мардан, публицист
Российское общество на глазах превращается в сварливую старуху, которая все время ищет повод, чтобы снова обидеться на весь окружающий мир. Это бессмысленно. России нужно, наконец, зациклиться на себе. Подробности...
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    В аэропортах нарушают права россиян

    У России хотят отнять открытие Антарктиды

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      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
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        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

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              Фигурантов дела полковника ФСБ объявили в международный розыск

              17 июля 2019, 08:43

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заочно арестовал бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, обвиняемых в мошенничестве в рамках дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Мужчины объявлены в международный розыск.

              На прошлой неделе следователь Альберт Овчинников в рамках расследования дела Черкалина обратился в МГВС с ходатайством о заочном аресте бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. В базе суда указано, что Столяренко вменяется мошенничество в особо крупном размере, а Бондаренко – соучастие в мошенничестве, ходатайство о их заочном аресте удовлетворено 10 июля, передает РИА «Новости». Это подтвердил и адвокат Бондаренко Игорь Вербицкий.

              «Следователь Овчинников ходатайствовал о заочном аресте, мы с решением суда не согласны и подали апелляционную жалобу», –сказал Вербицкий, добавив, что оба объявлены в международный розыск.

              Столяренко был членом Общественного совета при ФСБ России, Бондаренко является председателем комитета по инвестициям нефтегазовой компании АО «РНГ».

              Ранее СМИ сообщали, что у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей, это на 3 млрд больше, чем было найдено у экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко.

              Черкалин на данный момент обвиняется в получении взятки в размере 850 тыс. долларов за покровительство.

              Глава отдела ФСБ Кирилл Черкалин и его бывшие подчиненные Андрей Васильев и Дмитрий Фролов были арестованы по подозрению в получении взяток.

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