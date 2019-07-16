Задержаны снимавшие сюжет о плохих дорогах якутские журналисты

По заявлению мэра города Вилюйск Ньургустана Афанасьева из-за съемки в администрации города без соответствующего разрешения сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудников телеканала «Якутия 24», сообщили в региональном МВД.

В ведомстве сообщили, что в 14.00 (08.00 мск) в дежурную часть поступило заявление мэра Вилюйска, передает РИА «Новости».

«В тот же день около 17.00 (11.00 мск) осуществившие видеосъемку, были приглашены в отдел для дачи объяснений. Молодые люди пояснили сотрудникам полиции, что являются корреспондентом и оператором новостного телеканала «Якутия 24» и после дачи объяснений по существу покинули здание полиции», – рассказали представители ведомства.

При этом корреспондент телеканала Евгений Тойтонов сказал, что в задние администрации съемочная группа прибыла для интервью с Афанасьевым, а задержали журналистов после вопроса о плохом состоянии дорог.

По словам Тойтонова, «с самого начала мэр был настроен не давать комментарии, запрещал его снимать», а также отвечал с агрессией. После прозвучавшего вопроса о дорогах глава администрации вытолкал съемочную группу за дверь, утверждает журналист. После этого группа отправилась проводить опрос о состоянии дорог среди населения, во время чего их и задержал участковый, сообщив, что на всю команду поступило заявление от мэра.

Сам Афанасьев утверждает, что журналисты не показали удостоверений и начали снимать его без разрешения, задавая «провокационные вопросы» 95 млн рублей, выделенные на строительство дорог.

«Это действительно актуальный вопрос для города, поэтому информацию нужно готовить тщательно, оперируя достоверными данными. В общем, человек провоцировал конфликт. Мои работники вызвали полицию. Если честно, еще с прошлой осени чувствую, что кто-то мне специально ставит палки в колеса», – считает мэр.

Отмечается, что это уже не первая ситуация, когда у мэра Вилюйска возникают конфликтные ситуации с представителями масс-медиа.