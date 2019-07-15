Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.

На официальном сайте президента появился указ о праздновании 28-й годовщины независимости страны.

«Постановляю кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины», – говорится в тексте указа.

Президент поручает подготовить Кабинету Министров торжественные мероприятия с участием представителей власти, возложения цветов к памятникам, тематические конференции и круглые столы, а также образовательные и воспитательные мероприятия.

Кроме того, Зеленский поручил министерству иностранных дел провести за рубежом мероприятия по случаю Дня независимости с участием общественности.

В указе президента отсутствуют распоряжения по поводу проведения военного парада. Поскольку указ вступает в силу со дня его опубликования, 24 августа парада не будет.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий призвал военных провести парад в Киеве вопреки решению Зеленского.

Напомним, Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, проводимый на День независимости страны. Вместо проведения «недешевого» парада решено было выделить 300 млн гривен всем украинским военнослужащим, включая срочников, курсантов, сержантов, офицеров, в том числе участникам так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.

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