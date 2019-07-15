МВД прекратило расследование по видео с Загитовой

В главке МВД по Удмуртии заявили, что прекратили расследование в отношении фигуристки Алины Загитовой по факту видео, где она управляет автомобилем, в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

«Административное расследование в отношении Алины Загитовой прекращено на основании п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности», – передает ТАСС слова представителя МВД.

Напомним, 20 мая сообщалось, что Госавтоинспекция Удмуртии проверит опубликованный в соцсетях ролик, в котором несовершеннолетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова управляет автомобилем без водительских прав.