Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о поездке на форум в Тольятти на Lada Xray. Он отметил, что машина показала себя хорошо, однако дорогами надо заниматься.

«Машина показала себя очень хорошо. Я здесь сказал, что машины мы делать уже научились, осталось доделать дороги, потому что есть куски не очень хорошие. Честно скажу: в одном месте даже чуть колесо не пробили», – цитирует Орешкина РИА «Новости».

«Но, с другой стороны, большая часть дорог находится уже в хорошем состоянии, и реконструкция федеральных трасс идет, и региональные дороги в большей своей части уже в пристойном состоянии», – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе министр заявил, что поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем автомобиля Lada Xray по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти.

Орешкин отмечал, что после такой поездки можно будет принять решение о выборе между строительством новой платной трассы Москва – Казань и полной реконструкцией трассы М7.