Орешкин собрался доехать из Москвы до Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития Максим Орешкин собирается приехать в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля. Он собирается сделать это в том числе для выбора между строительством платной трассы Москва-Казань или полной реконструкции М7.

«В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Тольятти», – написал он в своем Instagram.

Он отметил, что собирается пообщаться с людьми по всему маршруту, и спросил у подписчиков, куда можно заехать и «что посмотреть».

Кроме того, заявил министр, «есть еще несколько важных вопросов».

«Главный – подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7», – написал он.

«Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани», – сообщил Орешкин.

В Тольятти Орешкин поедет на Lada Xray, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Отметим, что в 2010 году на тот момент премьер Владимир Путин на автомобиле Lada Kalina проехал по трассе Чита – Хабаровск, сданной перед этим в эксплуатацию