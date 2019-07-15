Южная Корея не впустила 16 россиян

Республика Корея отказалась впустить в страну 16 россиян, сообщило посольство России.

Россияне прибыли в Южную Корею рейсом авиакомпании S7. Сообщается, что «при прохождении пограничного контроля они не смогли подтвердить, что прибыли в страну в туристических целях».

Посольство рассчитывает, что домой россияне вернутся не позднее вторника, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.