Задержанные россияне депортированы из Мексики

Россияне, которых задержали в Мексике, депортированы, сообщили в российском посольстве.

Семеро из 10 граждан России уже покинули Мексику – они «улетели рейсом компании Nordwind». Трое оставшихся отправятся на самолете Air France, передает РИА «Новости».

Напомним, в аэропорту Канкуна задержали граждан России. Российские дипломаты указывали, что в Канкуне россиянам часто отказывают во въезде, мотивируя это несоответствием цели поездки заявленной.