В аэропорту Мексики задержали группу россиян

Власти Мексики задержали в аэропорту Канкуна семь граждан России, которые пытались въехать в страну, сообщили в посольстве России в Мехико.

В воздушной гавани россиянам сообщили, что у миграционных властей есть претензии в их адрес, передает РИА «Новости».

«Всего задержаны семь человек за несоответствие цели поездки заявленной, по словам представителей миграционной службы», – сказали в посольстве.

В настоящее время, по данным российского посольства, задержанные ждут обратного рейса на родину.

Как отметили дипломаты, россиянам часто отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна по причине несоответствия цели поездки заявленной.

Ранее Правительство нацсогласия Ливии арестовало двух россиян по подозрению в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране. Отмечалось, что граждане России якобы пытались связаться с сыном Муаммара Каддафи.