Умер бывший президент Бангладеш

Хусейн Мухаммед Эршад, на протяжении восьми лет занимавший пост президента Бангладеш (1982-1990), умер в воскресенье на 91-м году жизни, передает Reuters.

Представитель Эршада уточнил, что у бывшего главы государства были проблемы со здоровьем, вызванные преклонным возрастом. В сообщении говорится, что Эршад умер в воскресенье «после трех недель страданий», передает ТАСС.

Последние 10 дней политик был подключен к системе жизнеобеспечения в одной из больниц столицы Дакки.

Генерал-майор Хусейн Мухаммед Эршад пришел к власти в Бангладеш в результате бескровного военного переворота в 1982 году, а год спустя провозгласил себя президентом страны. Он возглавлял государство в условиях военного положения. Только в 1986 году в стране состоялись парламентские выборы.

Противники Эршада отказывались признавать его правление легитимным и неоднократно устраивали крупные акции протеста.

В конце 1990 года Эршад покинул пост президента Бангладеш и возглавил главную оппозиционную партию страны, им же основанную.