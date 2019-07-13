Депутату Мосгордумы Лайшеву отказали в регистрации на выборах

Самовыдвиженцу, действующему депутату Московской городской думы Ренату Лайшеву отказали в регистрации. Соответствующее решение принято избирательной комиссией в 35-м округе.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее в субботу сообщалось, что Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.