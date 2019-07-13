Соловьев рассказал о «параде дурачков» на Украине

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал выступление украинского телеведущего Артема Овдиенко, который на фоне скандала вокруг эфира грузинского «Рустави 2» выступил с оскорблениями в адрес российского руководства.

«Сейчас на Украине собирается какой-то странный парад дурачков. Такого рода обращения на ТВ бесконечно вторичные и бесконечно пошлые», – сказал Соловьев в комментарии «Ридусу».

По словам российского телеведущего, в подобных выступлениях нет «ни изящества, ни остроумия, ни жесткости. «Ничего. То есть это рыба второй свежести. Смотреть не интересно», – отметил Соловьев.

Он подчеркнул, что Овдиенко безуспешно пытался «перебить» телемостом Киев – Тбилиси «блистательный телемост» на «России 1». «Да только у них все это выглядит скучно, потому что подделка, притом даже не китайская», – заметил он.

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Соловьев добавил, что Овдиенко продемонстрировал низкий уровень культуры украинской журналистики. «И эти люди потом заявляют о себе как о наследниках великой традиции», – сказал он, добавив, что видит в этом «слепок не из того великого украинского народа, который мы знаем».

«Грузинского дурачка забыли меньше чем за неделю, а этого даже через 15 минут никто не вспомнит. Они материться по-взрослому даже не умеют», – заключил Соловьев.

Ведущий украинского «24 канала» Артем Овдиенко выступил с оскорблениями в адрес российского руководства, потребовав «не лезть» на Украину. В своей речи он анонсировал телемост Киев – Тбилиси с грузинским телеканалом «Рустави 2».

Напомним, телеведущий Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» оскорбил руководство России, используя нецензурные выражения.

В пятницу в эфир телеканала «Россия 1» вышел телемост с российскими и украинскими участниками «Надо поговорить!». Главред RT Маргарита Симоньян призналась, что передача растрогала ее до слез.

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