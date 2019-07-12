Эксперт: Снижение рейтинга «Единой России» не превысило статистической погрешности

Снижение рейтинга «Единой России» носит сезонный характер и не превышает статистической погрешности. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Алексей Мартынов, комментируя сообщения СМИ, которые расценили данное изменение рейтинга как падение доверия населения к крупнейшей российской политической партии.

«ВЦИОМ – ученые. Они фиксируют эти цифры. Насколько они фиксируют снижение популярности партии? На процент-полтора? Это в размере статистической погрешности. Эти так называемые оппозиционные издания начинают раздувать из этого сенсацию. Пишут про «небывалое падение» уровня доверия к правящей партии и еще что-то подобное», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«На самом деле, это абсолютные какие-то сезонные колебания в пределах статистической погрешности. Грубо говоря, эти цифры интересны только для узких специалистов – для других социологов. Но явно не новость для массовой аудитории совершенно ни разу», – заявил Мартынов.

Напомним, в пятницу ВЦИОМ опубликовал очередные партийные рейтинги, в которых зафиксировано небольшое снижение рейтинга «Единой России». По данным ВЦИОМ, за неделю он упал на 1,4 пункта - с 33,6% до 32,2%, сообщает «Регнум», – именно столько россиян проголосовали бы за эту партию, если бы выборы прошли в следующее воскресенье. Ряд оппозиционных изданий расценили данную публикацию ВЦИОМ как сенсацию, опубликовав материалы о якобы беспрецедентном снижении рейтинга правящей партии. На самом деле, полгода назад — в январе 2019 года — рейтинг «ЕР» составлял те же самые 32,3%.



«Понятно, что существует определенный заказ на шельмование этой партии. Но, думаю, единороссы с этим справятся, переживут», – подчеркнул Алексей Мартынов.