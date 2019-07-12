ЦИК Украины отказался регистрировать наблюдателей из России

ЦИК Украины не стал регистрировать 17 наблюдателей из России в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

«Комиссия отказала в регистрации 17 официальным наблюдателям от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», – говорится в распространенном ЦИК сообщении, передает ТАСС.

Там отмечается, что такое решение ЦИК приняла, поскольку указанные лица являются российскими гражданами.

«В соответствии с требованиями закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» не могут быть официальными наблюдателями», – поясняется в сообщении.

В марте ЦИК Украины отказалась регистрировать 24 россиян в составе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах президента.