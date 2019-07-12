Беглов намерен принять участие в предвыборных дебатах в Петербурге

Зарегистрированный в качестве кандидата в губернаторы Петербурга Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах, об этом он заявил в социальных сетях.

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение – обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).