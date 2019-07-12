Медведев заявил о планах возродить типовое проектирование

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов заявил о намерении возродить институт типового проектирования.

«Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования», – сказал Медведев, передает ТАСС.

Он также отметил, что в регионах следует наращивать темп работы по реализации нацпроекта «Жилье». «Стройки есть везде и, более того, сейчас у нас пик строительного сезона, нужно строить быстро, но качественно. Работы по национальным проектам развернуты по всей стране», – сказал Медведев.

Он уточнил, что успел ознакомиться с ситуацией в Ставропольском крае. «Темп везде набран, но я не могу сказать, что он везде является таким темпом, как нужно. Скажем прямо, этот темп нужно наращивать практически в каждом регионе нашей страны», – добавил премьер.

Напомним, в конце 2018 года Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах.

В апреле 2019 года премьер-министр сравнил нынешнюю задачу по улучшению жилищных условий россиян с решением квартирного вопроса в СССР в 1950-60 годы.

Также сообщалось, что завершение строительства проблемных домов дольщиков вошло в план достижения национальных целей.