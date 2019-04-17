Медведев рассказал о сопоставимой с квартирным вопросом 1950-60 годов задаче

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Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
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Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Команда Порошенко приготовилась к бегству

Знаменосцем бегущих называют генпрокурора Юрия ЛуценкоФото: president.gov.ua
Соратники Порошенко начинают покидать своего лидера. Фраза, брошенная бывшим губернатором Донбасса: «Когда корабль тонет, крысы бегут… Все переобуваются на ходу», – похожа на правду, отмечают местные эксперты. Несколько высокопоставленных сотрудников администрации Порошенко уже покинули свои места. Кого называют следующими в очереди перебежчиков и на какой день назначен самый массовый побег? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Украина повисла в исторической невесомости

Глеб Простаков, журналист
Украинцы соскучились по рутине, от которой так устали россияне. Они с удовольствием променяли бы бесконечное шоу, опостылевшую телевизионную жвачку, фестиваль уличного протеста на будничное преобразование своей жизни. Подробности...
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Лукашенко отказывается принять новую реальность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...
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Транс-активисты вплотную принялись за детей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...
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            Медведев рассказал о сопоставимой с квартирным вопросом 1950-60 годов задаче

            17 апреля 2019, 14:24

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Задача по улучшению жилищных условий россиян, которая стоит перед российскими властями, сопоставима с решением квартирного вопроса в СССР в 1950-60 годы, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

            «Еще одна национальная цель, которая работает на повышение качества жизни – улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Эта задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 1950-60 годы», – передает слова Медведева РИА «Новости».

            Он заметил, что тогда задача была несколько иной – людей переселяли из бараков в собственное жилье. Медведев отдал должное предшественникам, так как задача была выполнена.

            «Сегодня у нас новый этап: мы строим и много, и строим качественно по сравнению с тем, как было, одновременно улучшая городскую среду», – сказал премьер.

            Он отметил, что в прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше 1 млн квартир и более 230 тыс. индивидуальных домов, что в переводе в квадратные метры составляет 75,7 млн и 32,5 млн кв.м. жилья. Правительство, по его словам, планирует создать отдельную программу по развитию индивидуального жилищного строительства.

            Также он указал, что средняя ставка по ипотеке впервые за всю историю России составила чуть более 9,5%. В прошлом году с ипотекой было заключено более половины всех сделок на рынке жилья. Всего за 2018 год выдали 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Объем эмиссии ипотечных ценных бумаг составил 146 млрд рублей.

            Медведев отметил, что за срок действия программы расселения аварийных домов с 2013 по 2018 годы почти 700 тыс. человек переехали в нормальное жилье. В 2019 году расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, продолжится.

            «А это свыше 9,5 млн квадратных метров», – сообщил Медведев.

            Он напомним, что 1 июля текущего года практически все строительство жилья в России переходит на проектное финансирование: застройщик больше не сможет привлекать средства людей напрямую. Это поможет исключить появление новых обманутых дольщиков. Тем, кто уже попал в такую ситуацию, власти помогут, выделив из федерального бюджета в 2019 году на завершение строительства 8 млрд рублей.

            Также Медведев сообщил о планах правительства по расширению дорожной сети.

            «Для нормального развития регионов нужен надежный доступ к транспортным магистралям и электросетям, снятие инфраструктурных ограничений», – передает его слова ТАСС.

            Премьер напомнил, что в 2018 году был принят Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который синхронизирован с национальными проектами.

            «Будут расширены важнейшие транспортные магистрали», – сказал Медведев. По его словам, речь идет о коридорах «Запад – Восток» и «Север – Юг». Также он пообещал совершенствование логистической инфраструктуры, обеспечивающей транзит и экспорт: морских и воздушных портов, автомобильных и железных дорог.

            Премьер указал, что Комплексный план предусматривает создание уже в этом году новых электростанций (одной в Калининградской области и одной в Чукотском АО) и нескольких сотен километров новых линий электропередачи.

            «Но, конечно, основная работа по развитию территорий пойдет в рамках национальных проектов. Они полностью «заточены» должны быть под специфику региона конкретного. В этом году на нацпроекты в регионах запланировано около 600 млрд рублей. В некоторых случаях будем софинансировать региону 99% расходов и это единственный способ эти проекты выполнить», – подытожил председатель российского правительства.

            Газета ВЗГЛЯД в январе писала о странностях в строительной статистике в России.


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