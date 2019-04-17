Медведев рассказал о сопоставимой с квартирным вопросом 1950-60 годов задаче

Задача по улучшению жилищных условий россиян, которая стоит перед российскими властями, сопоставима с решением квартирного вопроса в СССР в 1950-60 годы, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

«Еще одна национальная цель, которая работает на повышение качества жизни – улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно. Эта задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 1950-60 годы», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Он заметил, что тогда задача была несколько иной – людей переселяли из бараков в собственное жилье. Медведев отдал должное предшественникам, так как задача была выполнена.

«Сегодня у нас новый этап: мы строим и много, и строим качественно по сравнению с тем, как было, одновременно улучшая городскую среду», – сказал премьер.

Он отметил, что в прошлом году в России было введено в эксплуатацию свыше 1 млн квартир и более 230 тыс. индивидуальных домов, что в переводе в квадратные метры составляет 75,7 млн и 32,5 млн кв.м. жилья. Правительство, по его словам, планирует создать отдельную программу по развитию индивидуального жилищного строительства.

Также он указал, что средняя ставка по ипотеке впервые за всю историю России составила чуть более 9,5%. В прошлом году с ипотекой было заключено более половины всех сделок на рынке жилья. Всего за 2018 год выдали 1,5 млн ипотечных кредитов на 3 трлн рублей. Объем эмиссии ипотечных ценных бумаг составил 146 млрд рублей.

Медведев отметил, что за срок действия программы расселения аварийных домов с 2013 по 2018 годы почти 700 тыс. человек переехали в нормальное жилье. В 2019 году расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, продолжится.

«А это свыше 9,5 млн квадратных метров», – сообщил Медведев.

Он напомним, что 1 июля текущего года практически все строительство жилья в России переходит на проектное финансирование: застройщик больше не сможет привлекать средства людей напрямую. Это поможет исключить появление новых обманутых дольщиков. Тем, кто уже попал в такую ситуацию, власти помогут, выделив из федерального бюджета в 2019 году на завершение строительства 8 млрд рублей.

Также Медведев сообщил о планах правительства по расширению дорожной сети.

«Для нормального развития регионов нужен надежный доступ к транспортным магистралям и электросетям, снятие инфраструктурных ограничений», – передает его слова ТАСС.

Премьер напомнил, что в 2018 году был принят Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который синхронизирован с национальными проектами.

«Будут расширены важнейшие транспортные магистрали», – сказал Медведев. По его словам, речь идет о коридорах «Запад – Восток» и «Север – Юг». Также он пообещал совершенствование логистической инфраструктуры, обеспечивающей транзит и экспорт: морских и воздушных портов, автомобильных и железных дорог.

Премьер указал, что Комплексный план предусматривает создание уже в этом году новых электростанций (одной в Калининградской области и одной в Чукотском АО) и нескольких сотен километров новых линий электропередачи.

«Но, конечно, основная работа по развитию территорий пойдет в рамках национальных проектов. Они полностью «заточены» должны быть под специфику региона конкретного. В этом году на нацпроекты в регионах запланировано около 600 млрд рублей. В некоторых случаях будем софинансировать региону 99% расходов и это единственный способ эти проекты выполнить», – подытожил председатель российского правительства.

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