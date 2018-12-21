Путин поручил Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах

Президент Владимир Путин поручил главе российского правительства Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах.

«Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве – министры, вице-премьеры – будут уделять именно этой составляющей (мониторингу реализации исполнения нацпроектов в регионах) самое пристальное внимание. Прошу, Дмитрий Анатольевич, и Вас лично тоже погрузиться в эту работу», – сказал Путин на встрече с премьером, передает ТАСС.

Путин обратил внимание главы кабмина на обилие показателей реализации нацпроектов, которые «должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями».

«Обязательно, Владимир Владимирович. Все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И конечно, я тоже этим займусь», – ответил на это поручение премьер.

Путин также попросил кабмин «повнимательнее посмотреть на предложения регионов» по вопросами основных направлений развития страны, экономики, социальной сферы, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением сформулированных поручений.

В свою очередь глава правительства доложил, что подготовлены и утверждены паспорта национальных проектов по всем 12 направлениям –демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

«Эти паспорта согласованы и с регионами, и в них внесены корректировки, в том числе в рамках тех поручений, которые вы давали в Ялте, когда встречались на заседании президиума Государственного совета и в расширенном формате обсуждали национальные проекты», – отметил Медведев.

По словам премьера, под эти паспорта закреплены деньги. В общей сложности в бюджете на три года предусмотрено 5,7 трлн рублей. «Это чуть больше, чем мы изначально планировали», - заметил глава кабмина, объяснив, что корректировка обусловлена большими различиями между различными нацпроектами.

Премьер также отметил, что мониторинг реализации национальных проектов будет идти в ежедневном режиме онлайн, все показатели должны быть в компьютерах у министров. В свою очередь, стратегический мониторинг хода исполнения нацпроектов будет осуществляться на уровне президентского Совета, а также на уровне правительства, где дважды в год будут подводиться промежуточные итоги. Кроме того, по словам Медведева, помощь в мониторинге должны оказывать общественные и экспертные структуры, в том числе Общероссийский народный фронт (ОНФ) и партия «Единая Россия».

Как сообщил Медведев, всего будет контролироваться около 1,6 тыс. показателей. При этом, по его словам, «должна быть создана пирамида» целей, наверху которой – укрупненные показатели, а ниже – более дробные. «Но мы должны видеть всю картинку, потому что в противном случае мы будем совершать ошибки», – заметил премьер.

В четверг Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объяснил целесообразность создания национальных проектов, а также заявил, что есть вопросы, связанные с контролем над их исполнением.