Путин поручил Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

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          Путин поручил Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах

          21 декабря 2018, 13:40

          Текст: Алина Назарова

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          Президент Владимир Путин поручил главе российского правительства Дмитрию Медведеву лично контролировать исполнение нацпроектов в регионах.

          «Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве – министры, вице-премьеры – будут уделять именно этой составляющей (мониторингу реализации исполнения нацпроектов в регионах) самое пристальное внимание. Прошу, Дмитрий Анатольевич, и Вас лично тоже погрузиться в эту работу», – сказал Путин на встрече с премьером, передает ТАСС.

          Путин обратил внимание главы кабмина на обилие показателей реализации нацпроектов, которые «должны быть в компьютере, но важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями».

          «Обязательно, Владимир Владимирович. Все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И конечно, я тоже этим займусь», – ответил на это поручение премьер.

          Путин также попросил кабмин «повнимательнее посмотреть на предложения регионов» по вопросами основных направлений развития страны, экономики, социальной сферы, в том числе по поводу организации этой работы и контроля за исполнением сформулированных поручений.

          В свою очередь глава правительства доложил, что подготовлены и утверждены паспорта национальных проектов по всем 12 направлениям –демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.

          «Эти паспорта согласованы и с регионами, и в них внесены корректировки, в том числе в рамках тех поручений, которые вы давали в Ялте, когда встречались на заседании президиума Государственного совета и в расширенном формате обсуждали национальные проекты», – отметил Медведев.

          По словам премьера, под эти паспорта закреплены деньги. В общей сложности в бюджете на три года предусмотрено 5,7 трлн рублей. «Это чуть больше, чем мы изначально планировали», - заметил глава кабмина, объяснив, что корректировка обусловлена большими различиями между различными нацпроектами.

          Премьер также отметил, что мониторинг реализации национальных проектов будет идти в ежедневном режиме онлайн, все показатели должны быть в компьютерах у министров. В свою очередь, стратегический мониторинг хода исполнения нацпроектов будет осуществляться на уровне президентского Совета, а также на уровне правительства, где дважды в год будут подводиться промежуточные итоги. Кроме того, по словам Медведева, помощь в мониторинге должны оказывать общественные и экспертные структуры, в том числе Общероссийский народный фронт (ОНФ) и партия «Единая Россия».

          Как сообщил Медведев, всего будет контролироваться около 1,6 тыс. показателей. При этом, по его словам, «должна быть создана пирамида» целей, наверху которой – укрупненные показатели, а ниже – более дробные. «Но мы должны видеть всю картинку, потому что в противном случае мы будем совершать ошибки», – заметил премьер.

          В четверг Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции объяснил целесообразность создания национальных проектов, а также заявил, что есть вопросы, связанные с контролем над их исполнением.


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