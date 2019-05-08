Строительство домов обманутых дольщиков вошло в план достижения национальных целей

Завершение строительства проблемных домов дольщиков вошло в число мероприятий плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года, об этом говорится в документе, опубликованном правительством.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целях реализации указа президента России от 7 мая 2018 года в среду утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, передает ТАСС.

План содержит перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам и программам.

«Для обеспечения возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей необходимо <...> увеличение объема жилищного строительства, в том числе предусмотрев <...> достройку проблемных объектов», – говорится в документе. По данным Минстроя РФ на 1 января 2019 года, всего в стране зарегистрировано 1338 проблемных домов в 68 регионах.

Среди иных мер для достижения национальной цели документом предлагается обеспечение инфраструктурой участков под жилищное строительство и развитие рынка индивидуальных домов, в том числе за счет формирования рынка ипотеки для этого сегмента жилья.

Также в план вошло формирование механизмов поддержки жилищно-строительных кооперативов, в том числе рынка ипотечного кредитования под залог паенакоплений и развитие программ жилищного строительства на сельских территориях. Отмечены в плане и внедрение стандартов комплексного развития территорий и необходимость повышения уровня благоустройства частных домовладений.

Также план указывает на необходимость развития рынка долгосрочной аренды, реализации программ капитального ремонта жилья, роста числа семей, которые используют господдержку для улучшения жилищных условий, в том числе и за счет ипотечных программ в регионах и для семей с детьми.

Для реализации указа президента России Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» были разработаны паспорта 12 нацпроектов, всего на их реализацию будет направлено 25,7 трлн рублей.

В их число входит нацпроект «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий этого нацпроекта превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель – обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.