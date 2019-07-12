Полпред в УрФО обещал содействовать расследованию госизмены своего помощника

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов заявил, что был шокирован обвинением своего помощника Александра Воробьева в госизмене, однако окажет содействие расследованию инцидента.

Цуканов заявил на совещании с депутатами Госдумы, что «был шокирован». Он не обладает данными о тяжести преступления Воробьева, будет опираться на итоги судебного разбирательства, передает ТАСС.

«Аппарат полпредства окажет все необходимое содействие», – заверил он.

Напомним, помощник подпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев подозревается в разглашении данных заседаний Совбеза России, членом которого являлся полпред Николай Цуканов.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Суд арестовал его на два месяца. В зале суда Воробьев находился в балаклаве защитного цвета.

Позже данные о нем удалили с сайта полпреда в УрФО.