В Совфеде объяснили цели переговоров с грузинскими депутатами

«Парламентская дипломатия имеет большое значение. Мы не можем рвать отношения с представителями грузинского парламента», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предстоящие переговоры членов Совфеда с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».

«Важно поддерживать контакт с грузинскими коллегами в непростое в отношениях двух стран время. Кроме того, парламентарии – как раз та часть политического бомонда, которая может более свободно выражать свои позиции, в отличие от органов исполнительной власти», – подчеркнул первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее глава комитета Константин Косачев сообщил о назначенной на понедельник, 15 июля, встрече представителей России с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», на которой будут обсуждаться отношения Москвы и Тбилиси и их перспективы. Встреча пройдет в Совете Федерации.

«Встречаемся, потому что партия «Альянс патриотов Грузии» выступает за нормальные добрососедские отношения с Россией, нет никаких проявлений экстремистских в нашу сторону, – пояснил сенатор Джабаров. – Самые позитивные итоги, которые ожидаются от встречи – анализ событий, которые произошли в последнее время в Грузии, обмен мнениями. Нашу позицию мы не раз заявляли, может, у них есть какие-то претензии или предложения».

«Мы должны общаться, что мы и делаем, когда бываем в ОБСЕ и ПАСЕ. Такие контакты могут принести пользу двусторонним отношениям», – заключил Джабаров.

Представители парламентской партии «Альянс патриотов Грузии» не раз ездили в Москву, правда по собственной инициативе, сообщает Sputnik-Грузия. Их требования придать официальный статус этим поездкам не были удовлетворены. Последняя, четвертая поездка состоялась в ноябре 2018 года. В парламенте у партии семь из 150 мест.

Напомним, в июне в грузинской столице начались беспорядки из-за визита депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.

По итогам инцидента президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации».

Госдума в связи с демаршем Габунии опубликовала проект постановления, предполагающего введение санкций против Грузии. Однако президент России Владимир Путин выступил против введения санкций.

Глава государства подчеркнул, что антироссийские настроения «раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии».

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