Анонсированы переговоры России и Грузии о преодолении кризиса в отношениях

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что 15 июля состоится встреча представителей России с депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», на которой будут обсуждаться отношения Москвы и Тбилиси и их перспективы.

«С грузинами встречаемся. Речь пойдет на встрече о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога», – сказал Косачев ТАСС.

По словам сенатора, встреча пройдет в стенах Совета Федерации. От российской стороны в ней также будет участвовать первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, президент России Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии после антироссийских выступлений в Тбилиси.

Решение российского лидера поддержал премьер-министр Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва дала Грузии последний шанс.

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