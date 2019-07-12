Биржа криптовалют Bitpoint Japan сообщила о крупном хищении

В ночь на 12 июля злоумышленники вывели порядка 3,5 млрд иен (32 млн долларов) в криптовалюте со счетов японской онлайн-биржи Bitpoint Japan.

В сообщении бирже указывается, что в ночь на пятницу, 12 июля, «в системе торговли виртуальной валютой произошла ошибка перевода средств», передает ТАСС.

«Проведенное расследование показало, что в результате мошеннических действий произошел незаконный вывод криптовалюты. Общая сумма украденных активов составляет 3,5 млрд иен, из которых 2,5 млрд (23 млн долларов) – это средства клиентов», – сообщили в Bitpoint Japan.

Представители биржи принесли извинения за возникшую ситуацию и пообещали в кратчайшие сроки с ней разобраться.

При этом в минувшем году японская онлайн-биржа Tech Bureau потеряла порядка 6,7 млрд иен (60 млн долларов) в криптовалюте.

Однако самая крупная кража произошла в Японии в начале 2018 года – тогда хакеры вывели со счетов торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около 534 млн долларов).