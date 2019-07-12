Данные о земельных участках россиян решили уточнить

Федеральная налоговая служба и Росреестр до конца 2019 года начинают кампанию по уточнению данных о земельных участках, в отношении которых сейчас не начисляется земельный налог, общая сумма доначислений может составить 3,6 млрд рублей, сообщили СМИ.

Росреестр передает в ФНС информацию по земельным объектам для целей налогообложения, но часть этих данных, по словам налоговиков, «некондиционная» (например, не указана категория земли и так далее). Из-за этого для части участков невозможно определить налоговую базу и применить соответствующую ставку, пишет «Коммерсант».

По оценке ФНС, в стране 800 тыс. таких участков, и они могут быть вовлечены в налогообложение.

Кампания по уточнению данных подразумевает, что уже по итогам четвертого квартала 2019 года ФНС при получении данных из Росреестра будет проводить работу по сегментации недостающих данных и направлять ее итоги в муниципалитеты. Последние через систему личного кабинета в ФНС смогут видеть объекты с недостающими данными.

Еще одной проблемой является отсутствие полных сведений о правообладателях.

«Например, может быть указан некий Петров И. – без подробностей. Для решения этой задачи Минэкономики уже готовит законопроект по упрощенному порядку определения правообладателей», – сообщил источник издания.

По данным газеты, при средней налоговой нагрузке на земельный участок в стране в 1,5 тыс. руб. и сроке налоговой давности в три года общая сумма доначислений по земельному налогу на подобные участки может составить 3,6 млрд рублей

«Если объект налогообложения существует, вне зависимости от того, описан он или нет, с него должны платиться налоги. Если ФНС совместно с другим госорганами несвоевременно внесли в свои базы данные по объектам и не начисляли на них налоги, это не освобождает собственников таких объектов от обязанности платить налоги. Однако в силу законодательства такая обязанность возникает у физических лиц на основании налогового уведомления», – заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Дмитрий Черняков.

Он добавил, что владельцам таких участков могут быть доначислены налоги за три года, предшествующие моменту уточнения информации по ним и направлению налогового уведомления.

Напомним, в апреле Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила, в каких случаях теплицы и другие хозяйственные постройки физических лиц облагаются налогом.