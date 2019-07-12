Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется на снижение напряженности в отношениях с Россией.

В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».

«Мы подождем и посмотрим, какова реальность. Однако я бы предпочла такие высказывания, а не угрозы», – сказала Зурабишвили.

Грузинский лидер надеется, что российские туристы когда-нибудь снова вернутся в Грузию. По ее словам, Тбилиси «готов к тому, чтобы не осуществлять эскалацию».

«Я буду первой, кто призовет к деэскалации», – отметила она.

Напомним, очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации».

Был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако президент России Владимир Путин выступил против введения санкций, его решение поддержал премьер-министр Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва дала Грузии последний шанс.

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