На Украине рассказывающих небылицы людей разрешили называть «гандонами»

Киевский апелляционный суд освободил жителя города Тетиев от административной ответственности за то, что тот назвал мэра «гандоном», пишут украинские СМИ.

Об обстоятельствах произошедшего пишет «Судовий репортер».

В апреле в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська. Один из жителей города указал на мэра Руслана Майструка, заявив, что «такие гандоны пишут неправду».

Градоначальник обратился с иском к участнику слушаний. В Тетиевском районном суде ответчик заявил, что его высказывание не носило оскорбительного характера, так как он лишь сравнил главу города с французским писателем-фантастом Ивом Гандоном (1899–1975). Суд с этими доводами не согласился и признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП), оштрафовав его на 51 гривну (почти два доллара).

Мужчина подал апелляцию, заявив, что мэр «рассказывал фантастические вещи», чем и заслужил сравнение с писателем-фантастом Гандоном. Апелляционный суд пересмотрел видео конфликта и признал версию ответчика возможной.

В решении апелляционного суда говорится, что суд первой инстанции не привлек эксперта для определения истинного происхождения и значения слова «гандон», а также не учел, что выражение не носило явно выраженного неуважения к другим гражданам, поскольку они полностью его поддерживали и активно защищали, когда мэр хотел толкнуть ответчика.

«Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу», говорится в постановлении. Подчеркивается, что суду не представили убедительных доказательств того, что ответчик, сказав слово «гандон», хотел обидеть мэра, а не вспомнил фамилию писателя.