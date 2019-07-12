Суд Лондона заблокировал активы миллиардера Минца и его сыновей

Высокий суд Лондона утвердил приказ о запрете для владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру. Решение суда равнозначно аресту имущества. Об этом сообщает пресс-служба банка «Траст».

Высокий суд Лондона признал риск того, что семья Минца может спрятать активы, и распорядился запретить владельцу О1 отчуждать их на вышеуказанную сумму, передает РИА «Новости».

В случае, если ответчики нарушат приказ, им грозит уголовное преследование, сообщил глава «Траста» Александр Соколов.

Напомним, «Траст» подал к семье Минца иск на 700 млн долларов, связанный со сделками, заключенными перед санацией банка «ФК Открытие» и «Рост банка». Соистцом является «ФК Открытие».

В банке сообщали, что в 2017 году «Открытие» и «Рост банк» на сумму около 35 млрд рублей и 22 млрд рублей соответственно купили облигации О1 Груп Финанс, условия погашения которых носили нерыночный характер. Вырученные средства О1 направила на погашение кредитов в данных банках.

В «Трасте» отмечают, что в результате банки фактически потеряли возможность вернуть средства по выданным займам и понесли убытки в размере не менее 572 млн долларов.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов говорил, что со стороны экспертов, банкиров и регулирующих органов к Борису Минцу, вместе с семьей уехавшему в Лондон, накопились «большие вопросы».

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