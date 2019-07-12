Алибасов записал видео после скандала на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала, продемонстрировав лекарства, которые использует при лечении.

Видео было опубликовано в Instagram группы «На-На».

В нем Алибасов отмечает, что некоторые считают, будто он не болеет, а «прикидывается».

«Вот это все я глотаю ежедневно, пока вся страна интересуется, болен я или нет. К сожалению, диагноз не утешителен – полгода придется есть таблетки вместо еды», – написал продюсер в описании ролика.

На кадрах, снятых в квартире Алибасова, видны лекарственные препараты, а также лист бумаги с распорядком их приема.

Напомним, в эфире программы «На самом деле» показали фрагмент переписки, где помощник продюсера Бари Алибасова якобы заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.

В начале июня сообщалось, что Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением, однако PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.

Сын Алибасова отреагировал на скандал в эфире Первого канала, заявив, что шоу пошло не по сценарию, организаторы поменяли концовку в последний момент и выставили семью продюсера дураками.