Сын Алибасова отреагировал на скандал в эфире Первого канала

Шоу «На самом деле» на Первом канале, в финале которого были представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова, пошло не по сценарию, организаторы поменяли концовку в последний момент и выставили Алибасовых дураками, сказал сын продюсера.

«Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Поэтому мы изначально договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что – как ложь. Фактически они все провели по-другому. В итоге нас выставили дураками», – передает слова Алибасова-младшего РИА «Новости»

Он заявил, что изначально по сценарию именно сын должен был стать «главным врагом, который зарабатывает на папе», чтобы поднять свой рейтинг. Однако редактор программы изменил сценарий в последний момент.

«Решили сделать так, что Бари Алибасов всех обманул. Если посмотреть передачу внимательно, то можно увидеть нестыковки», – отметил Алибасов-младший.

Напомним, в эфире программы «На самом деле» показали фрагмент переписки, где помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта.

В начале июня сообщалось, что Алибасов якобы отравился жидкостью для прочистки труб.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением. Но PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.