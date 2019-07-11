Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Фрагмент переписки, где помощник продюсера Бари Алибасова заранее договорился с врачом о госпитализации музыканта, показали в эфире программы «На самом деле».

В эфире Первого канала были показаны скриншоты переписки, которые доказывают инсценировку отравления Алибасова.

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о беседе между помощником Алибасова Сергеем Моцарем и лечащим врачом. Это произошло за месяц до отравления продюсера.

На скриншоте видно, что Моцарь обсудил с медиком возможное объяснение для госпитализации Алибасова, причиной которой на самом деле стали проблемы с алкоголем.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», – написал Моцарь, а врач поддержал эту версию.

После демонстрации переписки Алибасов покинул студию. Перед этим он рассказал, что не помнит, чем отравился и в какой больнице лежал.

Напомним, в начале июня Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб, а сразу после выписки дал несколько интервью.

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев усомнился в достоверности диагноза продюсера, отметив множество несоответствий в инциденте с отравлением. Но PR-директор Горжанкин представил доказательства отравления продюсера.