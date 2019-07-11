Пермское кафе убрало рекламу «божественной шаурмы» после жалобы РПЦ

Кафе в Перми убрало из своих страниц в соцсетях рекламу «божественной шаурмы» после заявления Пермской епархии Русской православной церкви (РПЦ), сообщила собственница заведения Вероника Бурдина.

Бурдина подчеркнула, что авторы рекламного постера не хотели кого-либо оскорбить, передает РИА «Новости».

«Рекламу я удалила, потому что все равно это имеет негативный отклик. Вдруг еще кого-то обижу. Было бы странно делать для организации и себя дальше хуже», – заявила Бурдина.

По ее словам, образ, использовавшийся в рекламе, – это не христианский ангел, а слова «божественная шаурма» использовались в контексте превосходной степени слова «хороший».

«Выдержка из словаря Ожегова нам доказывает, что прилагательное «божественный» имеет место быть в значении «прекрасный», – заметила Бурдина.

Напомним, ранее секретарь Пермской митрополии Русской православной церкви Андрей Литовка заявил, что РПЦ обратится с заявлением в полицию на владельцев кафе, рекламирующих «божественную шаурму».

Управление федеральной антимонопольной службы сообщило, что рекламу рассмотрят на экспертном совете на предмет нарушения закона.