РПЦ решила обратиться в полицию из-за рекламы «божественной шаурмы»

Секретарь Пермской митрополии Русской православной церкви Андрей Литовка заявил, что РПЦ обратится с заявлением в полицию на владельцев кафе, рекламирующих «божественную шаурму».

В своем аккаунте в соцсети Facebook Литовка сообщил, что в Пермскую епархию поступает «множество телефонных звонков от возмущенных людей», которые жалуются на рекламу пермского кафе, на которой изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее «божественно вкусная» шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой, передает РИА «Новости».

Собственник кафе пояснила Ura.ru, что образ был выбран намеренно «из-за его нетривиильности».

«Форменное безобразие в Перми!!! Реклама «Божественной шаурмы»! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя!» – заявил Литовка.

Тем временем в управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю пообещали обсудить скандальную рекламу на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона.

«Для анализа данной рекламы и принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона о рекламе необходимы специальные познания. Данная реклама будет обсуждена на экспертном совете по рекламе, который действует при Пермском УФАС», – рассказали в ведомстве.

В службе уточнили, что действия авторов рекламы подпадают под ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе, которая гласит, что в рекламе «не допускается использование... непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении... религиозных символов».

Напомним, в сентябре 2018 года россияне обвинили Vogue в оскорблении чувств верующих.