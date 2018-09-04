Россияне обвинили Vogue в оскорблении чувств верующих

Итальянский журнал Vogue опубликовал снимки новой коллекции Balenciaga и Gucci, сделанные в деревне Чикинская Архангельской области; на них модель неопределенного пола с усами держит в руках православный крест. Многие россияне посчитали фото оскорблением своих религиозных чувств.

«На снимках модели одеты в стиле русских babushka (какими их представляют российские дизайнеры), а антуражем служат полуразрушенная деревянная церковь, обычная улица деревни с бетонной плиточкой, двор с покосившимся забором. На одном из снимков модель держит огромный православный крест на фоне церкви. На другом существо с усами расположилось в старом каблучке», – сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Фото опубликованы в Instagram Vogueitalia.

На снимки отреагировал главный редактор журнала Esquire Россия Сергей Минаев:

«Вот с крестом грешновато вышло», – написал он в своем Telegram-канале.

Многие россиянки тоже не оценили фотографии:

«Отвратительное уродство, а еще оскорбление чувств верующих. Не смейте портить российскую красоту этим убожеством», – потребовала talinamalahova.

«В наших русских сказках есть такие персонажи, как Кикимора, Баба Яга, Лихо, Кощей и другие, символизирующие зло. Они более красивы, чем эти уродливые модели и одежда, которую они носят. Это не в моде!», – написала angelaivanova_.

«Как из фильма ужаса. Пришельцы из потустороннего мира», – написала volodinaanastasia_2703.

Ранее спортивный комментатор Василий Уткин объяснил плохую игру Смолова заменой ноги, показав обложку журнала Vogue.