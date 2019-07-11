Чемпион мира по плаванию спас упавшего с надувного лебедя гея-молодожена

Итальянский пловец Филиппо Маньини, который ранее был дисквалифицирован из-за допинга, спас тонущего мужчину.

Инцидент произошел на одном из пляжей острова Сардиния. Пострадавшим оказался Андреа Бенедетто, который два дня назад вышел замуж. Когда молодожены плавали на надувном лебеде, Андреа упал в воду и не смог выбраться из-за больных ног, сообщает «Вести.RU» со ссылкой на New York Times.

Спасатели, заметив тонущего, отправились ему на помощь, однако Филиппо Маньини опередил их. Спортсмен удерживал голову пострадавшего наплаву, а потом помог доставить Бенедетто на берег.

«Ему было плохо, он захлебнулся, и когда я к нему подплыл, он даже не мог говорить», – рассказал пловец.

Позже спасенный был доставлен в больницу, где и узнал, кто его спас. «Я надеюсь, что смогу поблагодарить его лично», – сказал Бенедетто.

Филиппо Маньини – двукратный чемпион мира на дистанции 100 м вольным стилем, девятикратный чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах – был дисквалифицирован в 2018 году за нарушение антидопинговых правил.

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