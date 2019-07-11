ЕС собрался ввести санкции против Турции

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с разведкой на месторождении газа и нефти у побережья Кипра. В частности, предлагается прекратить переговоры с Анкарой по соглашению в сфере авиатранспорта и остановить выплаты Турции по программе подготовки к вступлению в ЕС.

Это следует из копии проекта документа к консультациям глав МИД стран Евросоюза, которые запланированы на 14 июля, сообщает Deutsche Welle.

В документе содержится также обращение к Европейскому инвестиционному банку с просьбой пересмотреть сотрудничество с Турцией в кредитной сфере. Если Анкара продолжит бурение, санкции предлагается ужесточить.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за бурения на западе от острова Кипр. В ответ Анкара заявила, что Евросоюз не вправе определять границы в Средиземном море.

Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.

Однако накануне МИД Турции заявил о продолжении геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия.

Конфликт вызван решением Турции провести разведку нефти и газа возле побережья Северного Кипра, которое Анкара считает своей территорией с 1974 года.