На военно-морской салон в Петербург прибыли делегаты из 35 стран

В Петербург на 9-й Международный военно-морской салон прибыли почти 50 делегаций из 35 стран, рассказал врио губернатора города Александр Беглов.

«В Петербурге в девятый раз собираются представители ведущих мировых компаний судостроения, радиоэлектроники, систем безопасности и вооружения для военно-морского флота. К нам прибыли 48 делегаций из 35 стран», – сказал Беглов на официальном открытии салона, передает ТАСС.

Организатором военно-морского салона выступает Минпромторг при поддержке Минобороны, МИД, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, АО «Рособоронэкспорт» и правительства Петербурга. Формат единого выставочного пространства объединяет экспозиции образцов продукции предприятий, вооружения и военно-морской техники, а также конференции, семинары, круглые столы и презентации. Для гостей форума предусмотрено посещение предприятий ОПК и переговоры с иностранными делегациями.

«На площадках, у причальных стенок вы увидите все то новое, что представляет оборонно-промышленный комплекс России. Также вы сможете ознакомиться с прорывными идеями и новациями наших зарубежных коллег. Я надеюсь, что работа на площадках Международного военно-морского салона послужит общему делу, взаимопониманию и взаимодействию между нашими странами», – сказал на церемонии открытия салона главком ВМФ России Николай Евменов.

У причалов Морского вокзала и на прилегающей акватории представлены 17 кораблей, катеров и судов ВМФ России и Пограничной службы ФСБ России, в том числе фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Мытищи», «Серпухов» и другие.

Врио губернатора Беглов в ходе торжественной церемонии открытия салона отметил, что судостроительные предприятия города в течение двух лет спустили на воду пять кораблей.

«За прошедшие два года петербургские судостроители спустили на воду пять кораблей, четыре новых заложили и три сдали заказчикам. Санкт-Петербургский судостроительный кластер востребован, обладает самыми передовыми технологиями, не только строит корабли – мы поставляем оборудование и передовые системы», – отметил Беглов.

В числе спущенных на воду кораблей за этот период корвет проекта 20385 «Гремящий», корабли противоминной обороны проекта 12700 «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов».

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что в судостроительный кластер Петербурга входят 43 предприятия. Из них более 20 – проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации. «На предприятиях трудятся 50 тыс. человек, с субподрядчиками – более 200 тысяч. Каждый десятый работающий так или иначе связан с судостроением», – сообщил вице-губернатор.

По данным пресс-службы городской администрации, Международный военно-морской салон в Петербурге входит в тройку крупнейших мировых морских выставок продукции военного назначения, он проводится раз в два года. В этом году в экспозиции представлены образцы вооружения, военной и специальной техники российских и зарубежных компаний. Зарегистрировано 353 участника, из них 28 иностранных компаний из 19 стран.