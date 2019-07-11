Президент Грузии заявила о российских туристах и военных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках Международной конференции в Батуми, посвященной 10-летию программы Евросоюза «Восточное партнерство», рассказала о российских туристах и о российских военных, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По ее словам, несмотря на войну-2008, «Грузия продолжает в обычном режиме принимать российских туристов».

«Мы – мирный народ и никогда не нападали на другую страну, – сказала она. – Мы демократическая, мирная, стабильная, европейская страна».

По словам Саломе Зурабишвили, Грузия «хочет решить мирно вопрос оккупации, дипломатическими путями».

«Новая напряженность с Россией показывает, что существующее статус-кво неприемлемо и не способствует долгосрочной стабильности», – отметила президент Грузии.

Она напомнила, что в 2005 году после переговоров российские военные покинули Батуми, где располагалась их база.

«Уверена, если все примем участие и избежим ошибок, обязательно увидим, как российские военные выйдут из Гудаута (Абхазия) и Цхинвальского региона», – заявила она.

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Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на чрезвычайном брифинге обратилась к руководству России с призывом «не следовать эскалации»

Был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого, его решение поддержал премьер-министр Грузии.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Россия накажет Грузию без санкций.

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