Доллар упал ниже 63 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 11 июля, снизился на 18,5 копейки – до 62,995 рубля. В последний раз доллар падал ниже 63 рублей 2 июля 2019 года.

Евро потерял 13 копеек и составил 70,96 рубля. В последний раз европейская валюта торговалась ниже 71 рубля 20 июня 2019 года, передает ТАСС.

Курс российской валюты поддерживает дорожающая нефть. Так, нефть марки Brent выросла на 0,57% – до 67,39 доллара за баррель, а накануне черное золото дорожало более чем на 3% на фоне сокращения запасов в США и обострения напряженности в Ормузском проливе.

Напомним, энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм.

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