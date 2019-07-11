Китай решил построить 23 новых газохранилища

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) потратит до 2030 года около 7,26 млрд долларов строительство 23 новых и расширение десяти действующих газохранилищ, сообщили СМИ.

Общий объем газохранилищ превысит 15 млрд кубометров, кроме того корпорация построит 11 региональных газохранилищ для того, чтобы обеспечить бесперебойную поставку газа населению зимой, передает ТАСС со ссылкой на издание «Чайна дейли».

Сейчас CNPC владеет 23 из 26 подземных хранилищ газа.

Напомним, ранее об интересе КНР к увеличению поставок российского газа сверх объемов говорил глава Газпрома Алексей Миллер.

В мае 2014 года Газпром и китайская CNPC подписали договор, по которому в течение 30 лет российская сторона должна поставлять 38 млрд кубометров ежегодно по газопроводу «Сила Сибири». Поставки должны начаться 1 декабря 2019 года.