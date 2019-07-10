Власти Москвы дали разъяснения по штрафу Доренко

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) опровергла сообщения о штрафе за парковку журналиста Сергея Доренко, который якобы был выписан после его смерти.

«Там не штраф, а приставы возбудили производство по давним штрафам ГИБДД и МАДИ. Никто не будет ничего взыскивать, конечно же. Просто прекратят производство и все», – сказали в пресс-службе МАДИ, передает РИА «Новости».

Ранее в базе данных исполнительных производств ФССП были размещены данные о штрафе Доренко за нарушение, совершенное 16 мая.

Известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.