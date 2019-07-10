Стали известны подробности поездки грузинской делегации в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» приедут в Москву в воскресенье, 14 июля, сообщил глава делегации Георгий Ломая.

«Мы пока еще в Тбилиси, мы приезжаем в Москву в воскресенье», – сообщил РИА «Новости» Ломая.

По его словам, в состав делегации войдут депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

Ломая подчеркнул, что отмена авиасообщения между Москвой и Тбилиси не нарушит планы грузинской делегации, депутаты «доберутся до Москвы как-нибудь».

По приезду запланирована встреча с депутатами Госдумы, отметил глава делегации.

«Официальная встреча будет в Госдуме, насколько я знаю, встречаемся с господином Калашниковым (руководитель комитета по делам СНГ Леонид Калашников)», – сообщил Ломая.

Ранее лидер политической силы «Альянс патриотов» Ирма Инашвили заявила, что депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии в скором времени посетят Москву, чтобы «принести добро» своей стране.

В июне сообщалось, что «Альянс патриотов» посетит Москву, однако после начала антироссийских акций в Тбилиси депутаты отказались от запланированного визита.

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