Германия отказалась официально комментировать требование сноса памятника под Прохоровкой

Правительство Германии не стало комментировать опубликованную в газете Die Welt статью Свена Келлерхоффа. В ней журналист заявил, что памятник на Прохоровском поле необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

«Мы такое не комментируем. Оценку по таким вопросам должны выносить историки», – сказал представитель кабмина ТАСС.

Напомним, немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф в своей статье поставил под сомнение итог сражения под Прохоровкой в июле 1943 года и предложил снести памятник.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя ситуацию газете ВЗГЛЯД, пожелал Келлерхоффу «гореть в аду», а его сторонникам самостоятельно посмотреть на музей в Прохоровке.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил газете ВЗГЛЯД, что Келлерхофф «очерняет значение сакральных памятников нашей истории», чтобы получить внимание широкой общественности.