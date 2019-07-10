В Германии потребовали снести памятник героям боя под Прохоровкой

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник победы на Прохоровском поле необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

«На самом деле этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: (в бою) у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt слова Келлерхоффа.

В доказательство журналист привел слова немецкого военного историка Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли, который нашел в одном из архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.

«На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта», – заявил Келлерхофф.

Действия советских танкистов он назвал «атакой камикадзе», заявив, что «(советские) танки столпились перед узким мостом – и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС».

Минобороны России в честь 75-й годовщины Курской битвы, которая проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года, рассекретило документы, рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны на белгородском направлении.

В августе 2018 года немецкие историки заявили о «победе» вермахта под Прохоровкой.

Напомним, в октябре 2018 года ведущий научный сотрудник Военной академии Генштаба ВС России Валерий Маковский заявил, что в битве под Прохоровкой во время Великой Отечественной войны Пятая гвардейская танковая армия потеряла 470 боевых машин из 670, то есть 75% бронетехники.