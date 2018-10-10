Раскрыты огромные потери Красной армии в битве под Прохоровкой

В битве под Прохоровкой во время Великой Отечественной войны Пятая гвардейская танковая армия потеряла 470 боевых машин из 670, то есть 75% всей своей бронетехники, заявил ведущий научный сотрудник Военной академии Генштаба ВС России Валерий Маковский.

По его словам, немцы потеряли всего 20% танков – 50 из 490. Маковский объясняет это тем, что Красная армия не была подготовлена к сражению – в частности, разведка не предоставила достоверной информации о расположении противника, артобстрел начался раньше срока и велся «по площадям», а не прицельно, сообщают «Вести.ру».

В сражении Германия применила тяжелые танки «Тигр» и самоходные орудия «Фердинанд», которые уничтожали советские Т-34 из 88-миллиметровых пушек. Одновременно советские танки оказались неспособны пробить толстую броню немецкой техники.

Потери войск СС под Прохоровкой оцениваются в 7 тыс. солдат, красноармейцев – более 6 тыс., еще около 10 тыс. считаются пропавшими без вести.

Тем не менее, Красная Армия разбила войска нацистской Германии, уничтожив 30 немецких дивизий и продвинувшись на 150 километров. Звания Героя СССР в Курской битве удостоился 231 человек.

В августе немецкие историки заявляли, что в битве под Прохоровкой советские войска потерпели «сокрушительное поражение». Однако поражение немецко-фашистских войск на Курской дуге в целом в ФРГ признают.

Легендарное сражение под Прохоровкой является одним из самых противоречивых для исторических оценок среди крупных танковых битв Второй мировой войны.