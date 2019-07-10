Требующего снести памятник под Прохоровкой немецкого журналиста сравнили с Габунией

«Чем больше мы начинаем реагировать на выходки и провокации таких негодяев как Габуния и Келлерхофф – тем больше среди журналистов появится желающих заработать себе славу на самых святых для людей вещах», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников, комментируя требование немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа снести памятник героям боя под Прохоровкой.

«Немецкий журналист Келлерхофф как раз подпадает под подобную манеру поведения, как и Габуния», – считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, главной мотивацией Келлерхоффа является жажда славы.

«Он заинтересован во внимании широкой общественности и готов для этого задеть чувства всех тех, чьи родственники отдали свои жизни во имя победы. Чем больше людей заденут его слова – тем больше о нем будут говорить в прессе. Именно поэтому он искажает и очерняет значение сакральных памятников нашей истории», – подчеркнул Калашников.

Напомним, в понедельник немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник победы на Прохоровском поле необходимо «снести», так как никакого крупного боя там якобы не было, а Красная армия не одержала в нем победу.

«На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и пять у вермахта», – заявил Келлерхофф.

Действия советских танкистов он назвал «атакой камикадзе», заявив, что «(советские) танки столпились перед узким мостом – и стали идеальной мишенью для двух батальонов 2-го танкового корпуса СС».

В ответ на это в сенатор Франц Клинцевич пожелал Келлерхоффу «гореть в аду», а его сторонникам – «приехать в Прохоровку, посмотреть на замечательный музей, аналогов которому в мире нет», и самостоятельно сделать вывод об этом историческом событии.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Власти Грузии обвинили его в провокации, а жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала, после чего вещание канала прервалось до утра понедельника.