ВМС Украины заявили о заходе российского корабля в закрытую зону учений НАТО

Командование Военно-морских сил Украины сообщило о заходе сторожевого корабля Военно-морского флота России «Сметливый» в закрытую зону проведения международных учений Sea Breeze.

«Несмотря на сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» около 8.00 мск 10 июля зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции», – сказано в сообщении пресс-центра командования ВМС Украины в Facebook.

В сообщении командования также уточняется, что российский корабль не ответил на запросы.

Многонациональные военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года. В прошлом году в них были задействованы более 2 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей и судов, ряд летательных аппаратов из 19 стран.

Ранее сообщалось, что российские корабли Черноморского флота выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по целям в акватории Черного моря на фоне учений НАТО Sea Breeze.

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