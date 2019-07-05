Корабли ЧФ запланировали ракетные стрельбы на фоне учений НАТО в Черном море

Российские корабли Черноморского флота в рамках в плановых мероприятий боевой подготовки выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по целям в акватории Черного моря на фоне военно-морских учений НАТО «Си Бриз-2019».

Всего в учениях Черноморского флота задействовано около 10 кораблей, в том числе большие десантные «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные «Орехово-Зуево» и «Мираж», несколько ракетных катеров и другие, передает ТАСС.

При этом корабли продолжают контролировать деятельность кораблей НАТО в северо-западной части Черного моря и отрабатывают «элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры», пояснили в пресс-службе ЧФ.

«На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов», – сообщили в пресс-службе ЧФ.

Накануне в Одесский морской порт вошли военные корабли НАТО. В Национальном центре управления обороной России подчеркнули, что силы Черноморского флота контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze на случай возможных нештатных ситуаций.

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